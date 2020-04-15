В Москве и Подмосковье заработал пропускной режим

Для передвижения на автомобиле нужен цифровой код

В Москве и области с 15 апреля заработала система спецпропусков. Передвигаться на личном автомобиле, такси и общественном транспорте теперь можно только при наличии цифрового кода. На всех въездах в столицу - посты.

Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и проверяют у водителей наличие необходимых разрешений. На въездах в столицу движение ограничено до одной-двух полос. Останавливать транспорт будут и в разных районах города и области, передает "ТВ Центр".

На данный момент в Москве выдано более трех миллионов цифровых пропусков. При этом почти 900 тысяч кодов аннулировано из-за недостоверной информации.

Получить цифровой пропуск можно тремя способами. В личном кабинете на портале мос.ру; отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 8-495-777-77-77. При оформлении необходимо указать цель передвижения. Для поездок на работу код будет действовать до конца апреля. Если нужно поехать в медицинское учреждение, супермаркет или на дачу, пропуск следует оформлять каждый раз, но учитывать установленные лимиты.

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