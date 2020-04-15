ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве и Подмосковье заработал пропускной режим

08:19
  • среда
  • 15 апреля 2020

Для передвижения на автомобиле нужен цифровой код

В Москве и области с 15 апреля заработала система спецпропусков. Передвигаться на личном автомобиле, такси и общественном транспорте теперь можно только при наличии цифрового кода. На всех въездах в столицу - посты.
Россиянам объяснили, как защититься от коронавируса в транспорте

Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и проверяют у водителей наличие необходимых разрешений. На въездах в столицу движение ограничено до одной-двух полос. Останавливать транспорт будут и в разных районах города и области, передает "ТВ Центр".

На данный момент в Москве выдано более трех миллионов цифровых пропусков. При этом почти 900 тысяч кодов аннулировано из-за недостоверной информации.

Получить цифровой пропуск можно тремя способами. В личном кабинете на портале мос.ру; отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 8-495-777-77-77. При оформлении необходимо указать цель передвижения. Для поездок на работу код будет действовать до конца апреля. Если нужно поехать в медицинское учреждение, супермаркет или на дачу, пропуск следует оформлять каждый раз, но учитывать установленные лимиты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Цифровой пропуск
Цифровой пропуск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.