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Данные по заболевшим коронавирусом в России на утро 15 апреля

08:25
  • среда
  • 15 апреля 2020

COVID-19 подтвержден у более 21 тысячи человек

По данным оперативного штаба, в России за прошлые сутки выявлено 2774 новых случая заболевания коронавирусом в 51 регионе. Полностью выздоровели еще 224 человека, 22 скончались. Число инфицированных COVID-19 за весь период составляет 21102. Вылечившихся - 1694 человека.

Как сообщает Роспотребнадзор, под постоянным медицинским контролем находятся свыше 133 тысяч россиян. Только за сутки специалисты сделали 66 тысяч тестов на коронавирус, а за все время провели почти полтора миллиона исследований. 

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