Генсек ООН осудил Трампа за прекращение финансирования ВОЗ

Американский лидер упрекнул организацию в халатности

Во всем мире заразившихся коронавирусом уже почти 2 миллиона человек. В списках жертв - 126 с половиной тысяч. Растет и количество выздоровевших - их уже 485 тысяч.

На этой неделе ряд европейских стран начинает понемногу снимать ограничения. В Испании возобновляют производство компаний строительной сферы, тяжелой промышленности. В некоторых областях Италии открываются книжные и канцелярские магазины, а в Австрии начинают работу предприятия сферы услуг, открываются парки. В Дании сегодня заработают детские сады и начальные школы.

А в США, где накануне Дональд Трамп также собирался ослабить меры, новый антирекорд - за сутки от инфекции умерли 2228 человек. Увеличивается и число заболевших - 608 тысяч. И вот на этом фоне глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения из-за ее халатной работы.

Резкой критике подверг решение Трампа генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, сейчас международное сообщество должно действовать совместно, чтобы остановить пандемию и ликвидировать ее "сокрушительные последствия", пишут "Известия".

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