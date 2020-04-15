Что известно о застрявших в США российских школьниках

Дети оказались в сложном положении

МИД России потребовал от американских коллег объяснений, на каком основании в США на фоне коронавируса без присмотра оказались десятки наших школьников. О том, что в Штатах в сложном положении находятся старшеклассники, которые по программе обмена прошлой осенью выехали из разных регионов России, во вторник сообщила Мария Захарова.

Ситуация с застрявшими в США российскими школьниками запутанная и странная. Бюро по делам образования и культуры при Госдепе, которое курирует международные программы обмена учащимися, на своем мало кому известном сайте опубликовало сообщение: из-за вспышки коронавируса все проекты приостанавливаются с 12 марта, передает "ТВ Центр". Однако информация из Госдепа о том, что в Штатах по программам обмена находятся несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в наше посольство в Вашингтоне поступила буквально на днях. При этом без каких-либо подробностей. Мол, найди детей, если сможешь.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой Госдепом программы Secondary School Student Programme в Штаты прибыло 74 российских старшеклассника. Принимающая сторона открестилась от какой-либо ответственности за детей. Но самое печальное и тревожное, что до сих пор нам не предоставлены списки и сведения об их конкретном месте пребывания. Помимо этого, в посольство России поступают прямые обращения о репатриации несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных и ознакомительных программах. Некоторые организаторы и принимающие семьи просто выставили за дверь. Они сказали, что им самим тяжело, и теперь дети предоставлены сами себе", - сообщила Захарова.

Подробнее смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной

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