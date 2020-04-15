В России выросло число бессимптомных пациентов с коронавирусом

В некоторых регионах оно превышает 50% от общего количества зараженных

Число пациентов с коронавирусом, у которых не проявляются симптомы COVID-19, в России растет. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в некоторых регионах – в частности, в Московской области – оно превышает 50% от общего числа зараженных.

"Чем больше мы обследуем здоровых людей - сегодня это используется все шире и шире, - тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением. Почти 30% (от общего числа в 21 102 заразившихся) - это люди с бессимптомным течением", - сказала глава Роспотребнадзора в эфире Первого канала.

Попова подчеркнула, что это число растет. Если в начале марта пациентов, у которых определяется коронавирус, но нет никаких признаков инфекции, было 10%, то сейчас в среднем по России таких носителей около трети. "Сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование", - добавила руководитель ведомства.

Именно поэтому, отметила Попова, очень важно соблюдать режим и оставаться дома. Кроме того, глава Роспотребнадзора рекомендует проводить тестирование как тем, у кого выражены клинические симптомы, так и тем, у кого симптомы не проявились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"