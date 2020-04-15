ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выросло число бессимптомных пациентов с коронавирусом

08:28
  • среда
  • 15 апреля 2020

В некоторых регионах оно превышает 50% от общего количества зараженных

Число пациентов с коронавирусом, у которых не проявляются симптомы COVID-19, в России растет. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в некоторых регионах – в частности, в Московской области – оно превышает 50% от общего числа зараженных.
Генсек ООН предупредил о новой эпидемии, которую породил коронавирус

"Чем больше мы обследуем здоровых людей - сегодня это используется все шире и шире, - тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением. Почти 30% (от общего числа в 21 102 заразившихся) - это люди с бессимптомным течением", - сказала глава Роспотребнадзора в эфире Первого канала.

Попова подчеркнула, что это число растет. Если в начале марта пациентов, у которых определяется коронавирус, но нет никаких признаков инфекции, было 10%, то сейчас в среднем по России таких носителей около трети. "Сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование", - добавила руководитель ведомства.

Именно поэтому, отметила Попова, очень важно соблюдать режим и оставаться дома. Кроме того, глава Роспотребнадзора рекомендует  проводить тестирование как тем, у кого выражены клинические симптомы, так и тем, у кого симптомы не проявились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.