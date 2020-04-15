Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса

Все тесты на COVID-19 - отрицательные

У главврача больницы в московском поселке Коммунарка 15 апреля – полноценный рабочий день. Денис Проценко сообщил, что окончательно выздоровел и приступил к своим обязанностям.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал главврач на своей странице в Facebook.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,9 миллиона человек, около 120 тысяч умерли. Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения. 170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека.

О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Главврач сам подтвердил, что анализ на COVID-19 дал положительный результат. Проценко изолировался в своем кабинете, откуда дистанционно управлял учреждением.

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