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Найден эффективно блокирующий коронавирус препарат

08:57
  • среда
  • 15 апреля 2020

Препарат пока прошел лабораторные исследования

Канадские ученые нашли лекарство, которое эффективно блокирует размножение коронавируса COVID-19. Речь идет о препарате ремдесивир, предназначенный для лихорадки Эбола.

Как рассказали специалисты из Университета Альберты, они тестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом. Результаты были идентичными — ремдесивир блокировал размножение вируса.

В то же время, ученые заявили о необходимости проведения клинических испытаний препарата. Об этом пишут "Известия".

Ранее сообщалось об эффективности антиретровирусного препарата нелфинавира против SARS-CoV-2. Лекарство эффективно останавливает размножение вируса даже в малых дозах, утверждают японские ученые.

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