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Военные проводят дезинфекцию зданий в России

09:53
  • среда
  • 15 апреля 2020

В Петербурге проведена дезинфекция филиала Пансиона воспитанниц Минобороны

Масштабную дезинфекцию проводят военнослужащие российской армии в различных регионах. В Санкт-Петербурге обработали здания и прилегающую территорию филиала Пансиона воспитанниц Минобороны. До этого специальным химическим раствором опрыскали объекты Адмиралтейства и военных вузов, передает "ТВ Центр".

На Северном Кавказе 10 специальных машин и 30 сотрудников полка радио-химзащиты провели дезинфекцию оборонных предприятий Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В Подмосковье военные ежедневно обрабатывают свыше 10 тысяч квадратных метров площади мест общего пользования.  

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Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
Военные проводят дезинфекцию зданий
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