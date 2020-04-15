Военные проводят дезинфекцию зданий в России

В Петербурге проведена дезинфекция филиала Пансиона воспитанниц Минобороны

Масштабную дезинфекцию проводят военнослужащие российской армии в различных регионах. В Санкт-Петербурге обработали здания и прилегающую территорию филиала Пансиона воспитанниц Минобороны. До этого специальным химическим раствором опрыскали объекты Адмиралтейства и военных вузов, передает "ТВ Центр".

На Северном Кавказе 10 специальных машин и 30 сотрудников полка радио-химзащиты провели дезинфекцию оборонных предприятий Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В Подмосковье военные ежедневно обрабатывают свыше 10 тысяч квадратных метров площади мест общего пользования.

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