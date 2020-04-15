ВКС России начинает репетиции воздушной части парада Победы

Первая намечена на 15 апреля

Временный режим использования воздушного пространства установлен в Москве 15 апреля. В небе над столицей самолеты ВКС России проведут первую репетицию к параду Победы.

Как сообщили в Росавиации, в параде Победы примут участие 75 воздушных судов Минобороны России. Четыре тренировки уже провели – они прошли над площадкой "Алабино".

"Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля", - сказано в сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой, режим ИВП будет установлен отдельно.

Воздушные парады в День Победы 9 мая запланированы не только в Москве. Самолеты ВКС появятся также в небе над Санкт- Петербургом, Екатеринбургом, Хабаровском, Владивостоком и Читой, передает ТАСС.

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