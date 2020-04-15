ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВКС России начинает репетиции воздушной части парада Победы

09:23
  • среда
  • 15 апреля 2020

Первая намечена на 15 апреля

Временный режим использования воздушного пространства установлен в Москве 15 апреля. В небе над столицей самолеты ВКС России проведут первую репетицию к параду Победы.
Кремль не планирует отменять Парад Победы из-за коронавируса

Как сообщили в Росавиации, в параде Победы примут участие 75 воздушных судов Минобороны России. Четыре тренировки уже провели – они прошли над площадкой "Алабино".

"Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля", - сказано в сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой, режим ИВП будет установлен отдельно.

Воздушные парады в День Победы 9 мая запланированы не только в Москве. Самолеты ВКС появятся также в небе над Санкт- Петербургом, Екатеринбургом, Хабаровском, Владивостоком и Читой, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребители ВКС России
Истребители ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.