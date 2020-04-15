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Собянин: в Москве введут дополнительные меры поддержки жителей

09:42
  • среда
  • 15 апреля 2020

Ранее мэр подписал несколько указов о поддержке граждан в период самоизоляции

Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об основных мерах социальной поддержки, призванных хотя бы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства из-за пандемии коронавируса.
Собянин повысил размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет

По его словам, список - не исчерпывающий и не окончательный. "По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию", - отметил Собянин.

Среди существующих мер, в частности, материальная поддержка безработных граждан и семей с детьми, поддержка москвичей, находящихся на самоизоляции, предоставление социальных и других услуг на дому и в дистанционном формате, а также компенсационные меры.

Так, граждане, потерявшие работу из-за COVID-19, могут претендовать на соответствующее пособие.  Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19,5 тысячи рублей в месяц. Программа выплат будет действовать до конца сентября.

В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице. Помимо этого, по указу мэра, людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам положена выплата за соблюдение режима самоизоляции в размере 4 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки для многодетных семей, школьников, инвалидов и пенсионеров.

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