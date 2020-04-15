ГИБДД проверяет все автомобили на въездах в Москву

Со стороны области образовались пробки

Посты ГИБДД на въездах в российскую столицу проверяют все автомобили. С 15 апреля, по распоряжению московских властей, поездки разрешены лишь при наличии цифрового пропуска. Нарушителей в Москву не пустят, на них составят протокол об административном нарушении. Хотя пока все проходит без эксцессов, отметили сотрудники дорожной полиции.

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", - пояснили сотрудники ГИБДД на въезде в Москву со стороны Калужского шоссе корреспонденту агентства РИА Новости. Они отметили, что пока протоколов на нарушителей не составляли.

С 15 апреля для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте необходимо заранее получить цифровой пропуск. За прошедшие сутки было оформлено 3,2 миллиона пропусков. Однако более 900 тысяч из них по результатам первичных проверок будут аннулированы - они содержат некорректные или недостоверные данные.

Сейчас съезды и шоссе на въезде в столицу забиты машинами, со стороны области образовалась пробка. В ГИБДД предупреждали, что из-за необходимости проверок возможны затруднения в движении. В связи с этим горожан просили не покидать дома без крайней необходимости.

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