Более 40 тысяч вакансий предлагает москвичам Центр занятости "Моя работа"         

Ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась

Центр занятости "Моя работа" готов предложить более 40 тысяч новых вакансий для москвичей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Рынок труда Москвы - самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости "Моя работа" сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим", - сказала Ракова, отметив, что тысячи людей уже нашли работу.

Сейчас на рынке труда повышен спрос на логистов всех уровней, курьеров, операторов контакт-центров, менеджеров по онлайн-продажам. Кроме того, востребованы водители грузовиков и комплектовщики. Есть вакансии в IТ-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта.

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