В России за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 3388 случаев заражения инфекцией

В России ещё 3 тысячи 388 человек заразились коронавирусом. Случаи за минувшие сутки выявлены в 65 регионах. Согласно последним данным Оперативного штаба, скончались 28 пациентов, 292 выздоровели. Всего диагноз COVID-19 подтвердился у 24 тысяч 490 человек, 1986 вылечились и выписаны из больниц, передает "ТВ Центр".

Роспотребнадзор сообщает: за весь период было проведено свыше полутора миллионов тестов. Наибольшее число инфицированных за сутки зафиксировано в Москве - 1774 человека. По данным Оперштаба, всего в столице 14776 зараженных, 1205 человек вылечились.

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