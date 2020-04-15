Первый день пропускного режима: как в Москве проверяют водителей (видео)

Каждый автомобиль, въезжающий в город, проверяет полиция

В Москве и Подмосковье с 15 апреля начал действовать пропускной режим. Все, кто планирует перемещаться на личном или общественном транспорте, обязаны иметь специальные цифровые пропуска - выдавать их начали еще в понедельник.

Каширское шоссе. За последние несколько недель Москва уже отвыкла такой картины. Плотное движение автомобилей наблюдают здесь с самого утра. А причина в том, что теперь в круглосуточном режиме на МКАД дежурят полицейские патрули, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня для передвижения по городу необходим специальный документ – электронный пропуск. Без него в столицу попасть невозможно. У полицейского в руках смартфон. Он нужен для того, чтобы отсканировать Qr-код, указанный на пропуске.

Чаще всего останавливают машины из регионов. С теми, у кого пропуска пока нет, беседуют, делают замечание, но машину при этом все равно разворачивают и просят отправиться домой.

Впрочем, чем чаще станут нарушать, говорят, полицейские, тем строже будут принимать меры. Вплоть до штрафа. Но пока их выписали не так много. Причем, штрафовать могут на каждом посту, если человек не захочет возвращаться домой, а решит продолжить свой путь.

Хоть система электронных пропусков в столице и в Подмосковье официально заработала только с сегодняшнего дня, оформлять такие удостоверения водители начали ‪с понедельника. Многие говорят, что серьезных проблем при регистрации не было. Нужно было лишь зайти на сайт мэрии Москвы мос.ру и зарегистрироваться.

Напомним, что проверяют наличие электронного пропуска не только у водителя, но и у пассажиров. Это требует время. Несмотря на то, что из-за пробок время до работы увеличилось, многие водители к этому стараются относиться с пониманием.

Электронный пропуск это ни что иное как специальный код. Он состоит из 16 цифр. Первые 4 знака означают дату окончания действия документа. А если вам нужно отправиться на личном или общественном транспорте в магазин, на дачу или в поликлинику, то такой пропуск будет разовым.

Впрочем, лучше по возможности лишний раз далеко от дома не отъезжать. А если надо в магазин или в аптеку, то лучше их найти в вашем районе и дойти пешком. В таком случае никакое разрешение не понадобится.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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