ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для мигрантов с коронавирусом в Ленобласти развернули палаточный госпиталь

12:09
  • среда
  • 15 апреля 2020

Специалисты пытаются купировать очаг заболевания

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в нелегальном хостеле мигрантов. ЧП произошло в селе Новосергиевка - общежитие ранее было закрыто на карантин, там проживали 154 человека. Теперь в нем развернут палаточный госпиталь для заболевших.
Найден эффективно блокирующий коронавирус препарат

Информация об этом хостеле и о первых заболевших в нем поступила в оперативный штаб региона в субботу, после проверки Роспотребнадзора. Тогда его сотрудники обнаружили симптомы у нескольких человек, отправили их на карантин и обязали владельца здания обеспечить санитарно-эпидемический режим. Но этого сделано не было, и коронавирус продолжил распространяться среди жильцов общежития. По факту массового заражения людей возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

Прямо на территории общежития в Новосергиевке развернут палаточный госпиталь на 88 коек - его смонтировали за минувшую ночь. Это аэромобильный отапливаемый бытовой комплекс, с душевыми и санузлом. Всех заболевших постояльцев будут лечить прямо здесь. Таким образом специалисты пытаются купировать очаг заболевания. Кроме того, под медицинским наблюдением находится весь персонал хостела, а также предполагаемый круг контактных лиц - это почти 500 человек.

До сегодняшнего дня мигранты - а большинство из них работает на стройках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - продолжали ходить в поселковый продуктовый магазин. Он сейчас закрыт.

Закрывать поселок для въезда и выезда. по нашим данным, пока не планируется. Местные власти еще раз напомнили жителям о важности соблюдения режима самоизоляции. И на всякий случай провели дезинфекцию посещаемых мест - это продуктовый магазин и детская площадка.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мигранты в медицинских масках
Мигранты в медицинских масках
Палаточный госпиталь
Палаточный госпиталь
Меры по предотвращению распространения коронавируса в хостела для мигрантов
Меры по предотвращению распространения коронавируса в хостела для мигрантов
Хостел для мигрантов
Хостел для мигрантов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.