Для мигрантов с коронавирусом в Ленобласти развернули палаточный госпиталь

Специалисты пытаются купировать очаг заболевания

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в нелегальном хостеле мигрантов. ЧП произошло в селе Новосергиевка - общежитие ранее было закрыто на карантин, там проживали 154 человека. Теперь в нем развернут палаточный госпиталь для заболевших.

Информация об этом хостеле и о первых заболевших в нем поступила в оперативный штаб региона в субботу, после проверки Роспотребнадзора. Тогда его сотрудники обнаружили симптомы у нескольких человек, отправили их на карантин и обязали владельца здания обеспечить санитарно-эпидемический режим. Но этого сделано не было, и коронавирус продолжил распространяться среди жильцов общежития. По факту массового заражения людей возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

Прямо на территории общежития в Новосергиевке развернут палаточный госпиталь на 88 коек - его смонтировали за минувшую ночь. Это аэромобильный отапливаемый бытовой комплекс, с душевыми и санузлом. Всех заболевших постояльцев будут лечить прямо здесь. Таким образом специалисты пытаются купировать очаг заболевания. Кроме того, под медицинским наблюдением находится весь персонал хостела, а также предполагаемый круг контактных лиц - это почти 500 человек.

До сегодняшнего дня мигранты - а большинство из них работает на стройках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - продолжали ходить в поселковый продуктовый магазин. Он сейчас закрыт.

Закрывать поселок для въезда и выезда. по нашим данным, пока не планируется. Местные власти еще раз напомнили жителям о важности соблюдения режима самоизоляции. И на всякий случай провели дезинфекцию посещаемых мест - это продуктовый магазин и детская площадка.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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