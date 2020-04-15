В Европе постепенно смягчают ограничения из-за коронавируса

Туристический сезон в Чехии сможет открыться не раньше июля

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1 миллион 980 тысяч человек. Умерших более 126 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США. Где поставлен новый антирекорд - за сутки жертвами инфекции стали более двух тысяч человек. За Соединёнными Штатами со значительным отрывом следуют европейские страны – Испания, Италия, Германия, Франция и Великобритания. Однако растёт и количество тех, кому удалось побороть болезнь - это почти полмиллиона человек. На этом фоне ряд стран начинает постепенно снимать ограничения.

Проводить на выписку этого пациента в бразильском военном госпитале вышел почти весь персонал. Во время Второй мировой войны Эрмандо Пивета воевал в Северной Африке. Еще одной битвой для 99-летнего ветерана стала борьба с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 25 тысяч человек, но эксперты полагают, что реальная цифра в 12 раз больше. На карантин с подтвержденным заболеванием накануне попал губернатор Рио-де-Жанейро. Уже из дома Уилсон Витцель отдал распоряжение на улице всем находиться в масках.

Дональд Трамп очередную встречу в Белом доме провел без маски. А ведь на аудиенцию были приглашены те, кто только что излечился от коронавируса. Этим президент США словно хотел подчеркнуть: Америка все делает правильно. Правда, в беседе не упоминались печальные цифры: заболевших в Штатах - более 600 тысяч, умерших - почти 26 тысяч. А часом позже на традиционном брифинге в саду Белого дома Трамп обрушился на Всемирную организацию здравоохранения.

Трамп назвал ВОЗ китаеориентированной организацией и заявил, что если США являются ее главным спонсором, то она должна быть полностью подотчетна Вашингтону. Ответа из штаб-квартиры ВОЗ пока не последовало. Стороны попытался помирить генсек ООН.

Тем временем в Европе осторожно начинают смягчать ограничения. В Чехии разрешили выезжать из страны по неотложным делам, но вернувшись придется пройти двухнедельный карантин.

Туристический сезон в Чехии сможет открыться не раньше июля - когда заработают отели. Греция, которая переживает эпидемию наиболее легко среди европейских стран, тем не менее тоже говорит об июле. А ослабление карантина там начнется с 10 мая.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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