Великая среда: что вспоминают в этот день православные христиане

Верующим рекомендуется молиться дома и смотреть онлайн-трансляции

У православных христиан сегодня Великая среда - третий день Страстной седмицы Великого поста. За три дня до Пасхи верующие вспоминают предательство Иуды. Когда один из ближайших апостолов Христа предпочёл верности своему учителю деньги, которые дали ему иудейские первосвященники.

По традиции, в эти скорбные дни христиане чаще посещают храмы. Однако в нынешнем году богослужения в столичном регионе будут проходить без прихожан.

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