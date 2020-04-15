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Врач спрогнозировал десятки тысяч смертей от COVID-19 в Нью-Йорке

10:19
  • среда
  • 15 апреля 2020

Число жертв коронавируса в штате уже превысило 10 тысяч

Число жертв коронавируса в американском штате Нью-Йорк, который оказался в эпицентре эпидемии COVID-19, достигнет 50 тысяч. С таким прогнозом выступил врач одной из нью-йоркских клиник Марлен Каплан. Медик прокомментировал заявление властей штата, которые оценили возможные людские потери от последствий коронавируса в 16 тысяч.
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"Думаю, 16 тысяч – весьма, весьма оптимистичное число. Думаю, что будет раза в три больше", - заявил Каплан.

По словам врача, у людей за то время, что они болеют коронавирусом, разовьются вторичные проблемы со здоровьем - органы будут испытывать большой стресс. Каплан считает, что порога в 16 тысяч летальных исходов Нью-Йорк достигнет в ближайшие дни. Пик эпидемии в США "либо только что начался, либо вот-вот наступит", приводит слова медика РИА Новости.

По данным на понедельник, число жертв в штате составило 10 834 человека. Университет Джонс Хопкинс сообщил, что в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

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