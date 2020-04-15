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Власти Москвы направят 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу

10:24
  • среда
  • 15 апреля 2020

А на уже предложенные меры поддержки бизнеса - более 25 миллиардов

Власти столицы выделят 7 миллиардов рублей на поддержку граждан, потерявших работу из-за распространения коронавируса в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Каждая новая мера поддержки также стоит денег - например, на региональную выплату потерявшим работу будет направлено более 7 млрд руб., а на уже предложенные меры поддержки бизнеса - более 25 млрд руб.", - сказал он в интервью ТАСС.

Ефимов пояснил, почему нельзя "раздать денег всем: и людям, и предприятиям". По его словам, бюджет города имеет свои ограничения, и поступления в него также могут сократиться из-за последствий коронавируса. Но город должен гарантировать исполнение всех основных соцгарантий. Кроме того, Ефимов отметил, что власти поддерживают не конкретное предприятие, а отрасли.

"При принятии решения о том, какие отрасли поддерживать в первую очередь, мы смотрим на несколько параметров. Прежде всего, это критичность отрасли для жизнеобеспечения города. Например, в случае возникновения проблем у коммунальных предприятий мы им окажем поддержку безусловно, потому что город не может существовать без воды, отопления, вывоза мусора", - уточнил он.

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