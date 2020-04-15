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В России за сутки выявили еще 3388 случаев коронавируса

10:35
  • среда
  • 15 апреля 2020

Больше половины из них — в Москве

В России за минувшие сутки выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом в 65 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве —  1774. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

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В Московской области подтверждено 272 случая заражения, в Мурманской области — 137. В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден у 130 человек.

Кроме того, за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом, из них 11 человек — в Москве. Еще три человека умерли в Дагестане, по два — в Московской области, Башкирии, Калмыкии и Псковской области, по одному — в Бурятии, в Пензенской, Тюменской и Астраханской областях.

По состоянию на 15 апреля, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 24490 заболевших в 84 регионах. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. Скончались 198  зараженных.

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