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Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

10:57
  • среда
  • 15 апреля 2020

Очереди устранены

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утренние очереди на входе в метро, возникшие из-за проверок цифровых пропусков, устранены. Работа подземки нормализована.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей, - написал Собянин в своем твиттере.

Мэр добавил, что власти подумают над тем, как автоматизировать проверку пропусков.

В Москве с 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами. Подробнее — в нашем материале.

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