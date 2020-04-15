Названо главное различие в симптомах коронавируса и простуды

Так же можно отличить COVID-19 от сезонной аллергии

Основной признак, по которому можно отличить заболевание коронавирусом от простуды, назвали американские ученые. Ключевой симптом заражения COVID-19 - потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно связаны с вирусной простудой, такими как заложенность носа или образование слизи", - приводит портал Eurekalert комментарий одного из авторов исследования, доцента кафедры отоларингологии Университета Цинциннати Ахмада Седагата. Медик добавил, что по отсутствию насморка также легко можно отличить COVID-19 от сезонной аллергии.

Специалисты подчеркивают: потеря обоняния - при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью - указывает на необходимость немедленно изолировать пациента. Также необходимо тестирование на COVID-19.

Видео: Программа "Доктор И...: Все силы на защиту от опасного вируса"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"