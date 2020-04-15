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В Германии не видят альтернативы поставкам газа из России

11:32
  • среда
  • 15 апреля 2020

Американский газ не годится

Германия не рассматривает американский газ в качестве альтернативы российскому голубому топливу. Без поставок газа из России стране не обойтись, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
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Немецкий депутат напомнил, что Германия постепенно отказывается от атомной и угольной энергетики. В такой ситуации, чтобы компенсировать потребность в источниках, необходим российский газ - это "имеет большое значение для ФРГ", - сказал Эрнст. "В среднесрочной перспективе мы не обойдемся без российского газа", - подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что в долгосрочной перспективе Германия намерена полностью перейти на альтернативные источники энергии. Однако, убежден глава комитета, и это могло бы стать в будущем рынком для России.

Что касается американского газа, добытого методом фрекинга, то он не может быть альтернативой российскому. Главные минусы поставок из США – их высокая стоимость и неэкологичность, приводит мнение Эрнста ТАСС.

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