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Двое россиян задержаны за нарушение карантина в Уганде

12:01
  • среда
  • 15 апреля 2020

У граждан России уже взяли тест на COVID-19

Двое граждан России нарушили режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса в Уганде. Машину с россиянами полиция остановила на шоссе, ведущем в Китгум, пассажиры и местный житель отправлены в изолятор.
За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

"Трое лиц, находившиеся в автомашине "Тойота", были остановлены 12 апреля на севере Уганды в 70 километрах от города Китгум", - сообщила угандийская радиостанция Capital. По ее данным, двое россиян и один гражданин Уганды задержаны.

Угандийское издание The Independent, в свою очередь, сообщает со ссылкой на сотрудника уголовного розыска Китгума Роберта Окена, что россияне находятся сейчас в следственном изоляторе. Их обвиняют в нарушении общественного порядка. У граждан России взят тест на новый коронавирус.

Газета также пишет, что россияне прибыли в Уганду через международный аэропорт города Энтеббе 23 марта. Посольство России в Уганде держит ситуацию на контроле, передает ТАСС.

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