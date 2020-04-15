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Новым фаворитом Успенской оказался 27-летний грузинский певец

12:08
  • среда
  • 15 апреля 2020

66-летняя певица души в нем не чает

Журналисты раскрыли личность нового возлюбленного Любови Успенской, которая ранее заявила, что уже год не живет с мужем. Сама певица не торопится предъявлять избранника публике, но долго оно в тайне оставаться не могло.

Выяснилось, что сердце 66-летней звезды покорил грузинский певец Леван Кбилашвили. При чем он младше Успенской почти на 40 лет – ему всего 27.

Отношения Успенской и Кбилашвили развивались изначально как творческий тандем, они даже пели дуэтом. Но совместная работа вскоре переросла в тесную дружбу, а после и вовсе в любовную интрижку. Все это журналистам kp.ru рассказали знакомые пары.

"Именно Леван был с ней рядом в это тяжелое время. Конечно, Любовь Залмановна в потрясающей форме и даст фору молодым девчонкам, но он ни на что не претендовал. Просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла не с собой совладать - пропала, как девчонка", - говорит один из знакомых.

Певица души не чает в своем возлюбленном, не жалея для него ни времени, ни денег.

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