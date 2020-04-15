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Московский инновационный кластер начал прием заявок на субсидии онлайн

12:31
  • среда
  • 15 апреля 2020

Для этого надо быть участником кластера

Участники Московского инновационного кластера могут со среды подавать заявки на получение субсидий в онлайн-формате, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей была возможность максимально быстро оформить нужные документы. С переводом этой процедуры в онлайн-формат весь процесс получения поддержки станет гораздо удобнее и проще", - сказала она агентству ТАСС.

Организации могут подать онлайн-заявки на компенсацию затрат на обучение сотрудников, грант на реализацию комплексных инновационных проектов, субсидию на инжиниринг и субсидию для компаний-экспортеров.

Для получения помощи нужно иметь статус участника кластера. Присоединиться к нему можно на платформе i.moscow при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

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