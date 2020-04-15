Власти столицы прорабатывают меры поддержки крупных предприятий

Помощь окажут тем, кому она действительно нужна

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал о критериях выбора предприятий, пострадавших из-за введения режима повышенной готовности, которым поддержка должна быть оказана в первую очередь.

"Мы поддерживаем не конкретное предприятие, а отрасли. При принятии решения о том, какие отрасли поддерживать в первую очередь, мы смотрим на несколько параметров. Первый - критичность отрасли для жизнеобеспечения города. Например, в случае возникновения проблем у коммунальных предприятий мы им окажем поддержку безусловно, потому что город не может существовать без воды, отопления, вывоза мусора", - сказал Ефимов в интервью ТАСС.

Он заметил, что проблемы затронули всех, но оказывать поддержку в зависимости от стартового дохода будет несправедливо. Поддержку постараются оказать тем, кому она действительно необходима.

"Эти меры включают в себя целый комплекс финансовых и нефинансовых инструментов и механизмов, адресованных разным группам граждан и юридических лиц - пенсионерам, семьям с детьми, лицам, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Сейчас мы прорабатываем меры поддержки и для крупных предприятий, для которых последствия наступают чуть позднее, но и влияние будет гораздо тяжелее", - уточнил Владимир Ефимов.

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