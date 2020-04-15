ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти столицы прорабатывают меры поддержки крупных предприятий

12:31
  • среда
  • 15 апреля 2020

Помощь окажут тем, кому она действительно нужна

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал о критериях выбора предприятий, пострадавших из-за введения режима повышенной готовности, которым поддержка должна быть оказана в первую очередь.

"Мы поддерживаем не конкретное предприятие, а отрасли. При принятии решения о том, какие отрасли поддерживать в первую очередь, мы смотрим на несколько параметров. Первый - критичность отрасли для жизнеобеспечения города. Например, в случае возникновения проблем у коммунальных предприятий мы им окажем поддержку безусловно, потому что город не может существовать без воды, отопления, вывоза мусора", - сказал Ефимов в интервью ТАСС.

Он заметил, что проблемы затронули всех, но оказывать поддержку в зависимости от стартового дохода будет несправедливо. Поддержку постараются оказать тем, кому она действительно необходима.

"Эти меры включают в себя целый комплекс финансовых и нефинансовых инструментов и механизмов, адресованных разным группам граждан и юридических лиц - пенсионерам, семьям с детьми, лицам, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Сейчас мы прорабатываем меры поддержки и для крупных предприятий, для которых последствия наступают чуть позднее, но и влияние будет гораздо тяжелее", - уточнил Владимир Ефимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Автосалон
Автосалон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.