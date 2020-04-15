В Москве за сутки принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

Сумма штрафов превысила 1 миллион рублей

Штрафы на общую сумму в 1 миллион рублей выписаны нарушителям карантина в Москве. Принудительно госпитализированы более 200 инфицированных, которые не соблюдали режим самоизоляции, сообщили в столичной мэрии.

"За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении", - заявили в городской администрации.

Как сообщается, всем нарушителям выписаны штрафы, общая сумма которых превысила 1 миллион рублей. Пациенты доставлены в оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. До полного выздоровления зараженные будут находиться под наблюдением специалистов.

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