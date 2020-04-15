Захарова высказалась об отказе США финансировать ВОЗ

Для Вашингтона главное – найти "виноватого"

Вашингтон, как всегда, всеми силами пытается доказать свою "безгрешность". Главное для США – найти "виноватых", заявила официальный представитель МИД. Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии - Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности", - сказала Захарова.

Дональд Трамп днем ранее заявил, что приостанавливает взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Вашингтон намерен провести оценку "роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

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