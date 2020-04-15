Московские врачи вылечили от коронавируса более 1200 человек

Некоторым пациентам рекомендовано остаться под наблюдением после выписки

За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 189 человек после прохождения лечения от COVID-19. Об этом в среду сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

"Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1205", - сообщила вице-мэр.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве - 1774 человека.

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