ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили от коронавируса более 1200 человек

12:41
  • среда
  • 15 апреля 2020

Некоторым пациентам рекомендовано остаться под наблюдением после выписки

За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 189 человек после прохождения лечения от COVID-19. Об этом в среду сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

"Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1205", - сообщила вице-мэр.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве -  1774 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении
Врачи в инфекционном отделении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.