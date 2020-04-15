Кремль объяснил введение пропусков недисциплинированностью москвичей

Система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой

В Кремле надеются, что введение цифровых пропусков в Москве сработает эффективно и по первому дню работы системы оценивать ее эффективность нельзя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трудности в начале реализации возможны, но все отладится.

Говоря об утренних очередях на входе в метро, представитель Кремля заметил, что Москва - гигантский город, где невозможно минимизировать проблемы за несколько часов. Тем не менее, Песков назвал опасным и нежелательным скопление людей.

"Это плохо. Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы. [...] Мы должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах", - сказал он.

Песков заметил, что введение пропускной системы в городе стало результатом недисциплинированности горожан.

"В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни, не столько желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков", - заявил Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

В Москве с 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами. Подробнее — в нашем материале.

Первый день пропускного режима: как в Москве проверяют водителей

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