Президент Таджикистана поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Лидеры поговорили по телефону

Ситуация с распространением коронавируса в среду в центре внимания Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Главы государств провели телефонный разговор по инициативе Душанбе, передает "Газета.Ru".

Как сообщает пресс-служба Кремля, Эмомали Рахмон выразил признательность за гуманитарную помощь, которую Россия оказывает стране. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

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