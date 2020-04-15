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Президент Таджикистана поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

14:45
  • среда
  • 15 апреля 2020

Лидеры поговорили по телефону

Ситуация с распространением коронавируса в среду в центре внимания Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Главы государств провели телефонный разговор по инициативе Душанбе, передает "Газета.Ru".

Как сообщает пресс-служба Кремля, Эмомали Рахмон выразил признательность за гуманитарную помощь, которую Россия оказывает стране. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

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