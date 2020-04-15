СК завершил расследование дела о сгоревшем в Шереметьево SSJ 100

В катастрофе обвиняется командир воздушного судна

Катастрофа лайнера SSJ 100 в мае 2019 года в Шереметьево стала следствием ошибок командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Расследование уголовного дела в отношении пилота завершил Следственный комитет России.

Как указано в переданных в генпрокуратуру документах, Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года совершил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево.

Следствие считает, что Евдокимов управляля воздушным судном с нарушением установленных правил. Результатом стало разрушение и возгорание самолета. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении СК.

5 мая 2019 года лайнер RRJ-95B направлялся из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. При заходе на вынужденную посадку самолет получил повреждения, разлилось топливо и начался пожар. Выбраться из горящего воздушного судна удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа. Остальные 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"