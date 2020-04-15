Заммэра: бюджет Москвы сохранит свою социальную ориентированность

Москва выполнит социальные обязательства перед москвичами

Социальная ориентированностью столичного бюджета будет сохранена. Об этом в среду сообщил заммэра вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

"Надо понимать, что бюджет Москвы, как и любой другой бюджет, имеет свои ограничения, и поступления в него также могут сократиться из-за последствий коронавируса", - сказал он, добавив, что на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей.

"Каждый третий москвич получает от государства поддержку в той или иной форме. На развитие здравоохранения в этом году запланировано более 701,2 млрд рублей. Все эти обязательства будут выполнены", - добавил вице-мэр.

По словам Ефимова, "потребуется коррекция использования средств города для выделения дополнительных ресурсов на уже объявленные меры поддержки". Кроме того, ожидаются новые меры, которые также потребуют дополнительных денег", - отметил он.

Ранее в среду мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об основных мерах социальной поддержки москвичей.

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