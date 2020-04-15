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Путин сделает заявление о новых мерах поддержки

13:12
  • среда
  • 15 апреля 2020

Обращение президента запланировано после 15:00

Владимир Путин сегодня вновь обратится к россиянам из-за ситуации с угрозой коронавируса. Это произойдет около 15:00 в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства расскажет о новых мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее Владимир Путин обращался к россиянам 8 апреля перед совещанием с главами регионов. Тогда президент рассказал о новых мерах поддержки и призвал россиян выдержать испытания, связанные с "коронавирусной заразой".

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