Российским регионам выделили более 40 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Финансы получат в 84 субъектах федерации

Российские регионы получат дополнительно более 40 миллиардов рублей для борьбы с COVID-19. Как заявил на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием премьер-министр Михаил Мишустин, средства пойдут, в частности, на оснащение медучреждений под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек - чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - заявил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что еще 11 миллиардов рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда в федеральных медицинских организациях, работающих в регионах. Премьер уточнил, что средства предусмотрены для 84 субъектов Федерации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"