ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским регионам выделили более 40 миллиардов на борьбу с коронавирусом

13:32
  • среда
  • 15 апреля 2020

Финансы получат в 84 субъектах федерации

Российские регионы получат дополнительно более 40 миллиардов рублей для борьбы с COVID-19. Как заявил на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием премьер-министр Михаил Мишустин, средства пойдут, в частности, на оснащение медучреждений под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.
Мишустин сообщил о новых мерах поддержки в условиях пандемии

"Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек - чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - заявил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что еще 11 миллиардов рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда в федеральных медицинских организациях, работающих в регионах. Премьер уточнил, что средства предусмотрены для 84 субъектов Федерации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник МЧС во время дезинфекции
Сотрудник МЧС во время дезинфекции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.