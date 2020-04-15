93-летней американке на карантине подарили 10 ящиков пива

Фотография женщины за стеклом растрогала пользователей Сети

Гражданка США Олив Веронези, коротающая время в самоизоляции из-за коронавируса, получила неожиданный подарок. 93-летней американке доставили 10 ящиков пива. Пожилая женщина призналась, что помощь поспела вовремя: ее запасы подошли к концу, осталось всего 12 банок напитка, сообщает телекомпрания CNN.

Фотографию 93-летней Олив на днях выложили в соцсети ее родственники. На снимке женщина стоит за стеклом с банкой пива в руках и с табличкой, на которой написано "I need more beer!" ("Мне нужно больше пива!"). Пользователи социальных сетей растрогались и делились фото на своих страницах – всего отреагировали более 5 миллионов человек.

Увидели фото и в одной из пивоваренных компаний – и подвезли Олив 10 ящиков напитка. Представитель фирмы пообещал привезти еще, когда первая партия подойдет к концу. Он добавил, что в компании рады в эти непростые времена привнести немного радости в чью-то жизнь.

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