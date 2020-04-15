Хрюша запустил в соцсети акцию #спокойнодома

Любимец ребят объясняет детям, чем можно заняться на самоизоляции

Любимец ребят, персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша запустил акцию #спокойнодома. Герой призывает всех подписчиков присоединиться к инициативе.

Юным пользователям предлагают вместе с родителями записать видео. В нем надо рассказать обо всем, чему ребята научились за время самоизоляции.

"Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите", - говорит Хрюша.

Поросенок и его друзья и сами подскажут, чем заняться: помогут освоить оригами, выучить стихотворение, подскажут, как помочь маме с готовкой или уборкой. А подписчикам надо отправить видео в Instagram или телеграм-аккаунт @hrusha_klass. Самые удачные ролики покажут в эфире программы "Спокойной ночи, малыши!".

Хрюша настоятельно советует ребятам мыть ручки, слушайтся родителей и есть витамины. А главное - оставаться дома.

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