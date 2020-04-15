ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хрюша запустил в соцсети акцию #спокойнодома

14:54
  • среда
  • 15 апреля 2020

Любимец ребят объясняет детям, чем можно заняться на самоизоляции

Любимец ребят, персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша запустил акцию #спокойнодома. Герой призывает всех подписчиков присоединиться к инициативе.
Тигренок Мур станет новым героем "Спокойной ночи, малыши!"

Юным пользователям предлагают вместе с родителями записать видео. В нем надо рассказать обо всем, чему ребята научились за время самоизоляции.

"Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите", - говорит Хрюша.

Поросенок и его друзья и сами подскажут, чем заняться:  помогут освоить оригами, выучить стихотворение, подскажут, как помочь маме с готовкой или уборкой. А подписчикам надо отправить видео в Instagram или телеграм-аккаунт @hrusha_klass. Самые удачные ролики покажут в эфире программы "Спокойной ночи, малыши!".

Хрюша настоятельно советует ребятам мыть ручки, слушайтся родителей и есть витамины. А главное - оставаться дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Куклы "Степашка" и "Хрюша"
Куклы "Степашка" и "Хрюша"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.