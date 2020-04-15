Путина попросили перенести Парад Победы

Виной всему коронавирус

Российские ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. В обращении к президенту они обратили внимание на ситуацию с коронавирусом.

"Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении, которое приводит ТАСС.

Авторы обращения считают, что в этом году 9 мая невозможно дать гарантию безопасности здоровья. Поэтому перенос парада станет "проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что празднование 75-летия Победы состоится обязательно. Пока никаких решение не принималось. В то же время он допустил, что празднования могут пройти не 9 мая, а позднее, когда позволит ситуация с коронавирусом.

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