ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путина попросили перенести Парад Победы

15:02
  • среда
  • 15 апреля 2020

Виной всему коронавирус

Российские ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. В обращении к президенту они обратили внимание на ситуацию с коронавирусом.

ВКС России начинает репетиции воздушной части парада Победы
Сделано важное заявление о Параде Победы

"Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении, которое приводит ТАСС.

Авторы обращения считают, что в этом году 9 мая невозможно дать гарантию безопасности здоровья. Поэтому перенос парада станет "проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что празднование 75-летия Победы состоится обязательно. Пока никаких решение не принималось. В то же время он допустил, что празднования могут пройти не 9 мая, а позднее, когда позволит ситуация с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин принимает Парад Победы
Владимир Путин принимает Парад Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.