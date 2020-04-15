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США могут продлить карантин по коронавирусу до 2022 года

15:22
  • среда
  • 15 апреля 2020

Ученые прогнозируют новую вспышку

Карантин по коронавирусу для американцев может продлиться до 2022 года. Меры по социальному дистанцированию – в том числе и закрытие школ – не советуют ослаблять ученые из Гарварда. Возможные сценарии развития пандемии они спроогнозировали, основываясь на том, что cегодня известно о COVID-19 и других коронавирусах.
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"Меры по дистанцированию могут потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не станет доступным лечение или вакцина. Даже в случае очевидного устранения болезни следует сохранить эпидемологический надзор за коронавирусом, поскольку возобновление распространения инфекции возможно уже в 2024 году", - цитирует CNN заключение исследователей из гарвардской школы общественного здравоохранения.

Ученые считают, что вирус может снова появиться, как только будут сняты все ограничения. Они советуют не спешить с возвращением к прежнему образу жизни. Тем более что, отмечают исследователи, до сих пор неясно, приобретают ли иммунитет переболевшие COVID-19.

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