Раскрыта личность нулевого пациента с коронавирусом в России

Он прилетел из Милана

Академик РАН рассказал, кто в России оказался нулевым пациентом с коронавирусом.

Им стал 40-летний мужчина по фамилии Субботин, прилетевший в Россию из Милана 27 февраля, заявил президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин.

"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России", - отметил он.

Субботин успел заразить своих пожилых родителей. Их болезнь протекает тяжелее, а отец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Чучалин в интервью "Православие.ру".

Официально первые случаи заражения в России были зарегистрированы у двух китайцев в Чите и в Тюмени в конце января.

В России за последние сутки зарегистрировано 3 388 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 15 апреля, в нашей стране 24 490 заболевших COVID-19. Выздоровели 1 986 человек, умерли 198.

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