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Подхвативший коронавирус Шнуров сам ходит за продуктами

15:28
  • среда
  • 15 апреля 2020

Певец пошутил, что мог бы обновить состав Госдумы

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом. По его словам, он самоизолировался на даче в Санкт-Петербурге.

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Как рассказал лидер группы "Ленинград" в инстаграме, несмотря на болезнь, он продолжает сам ходить в магазин. Он отметил, что использует маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", — предупредил Шнуров во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.

Шнуров также пошутил, что мог заразить депутатов и таким образом "обновить" весь состав Госдумы, но его "пока не пускают". "Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", - угрожает певец.

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