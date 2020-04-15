Пока рост: ВОЗ прогнозирует увеличение числа зараженных COVID-19 в России

На этой неделе прирост продолжится

Увеличение числа новых случаев инфицирования коронавирусом россиян на этой неделе продолжится. Россия пока находится в фазе роста количества заразившихся, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

"Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста. К сожалению, на этой неделе еще будет рост", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

Представитель ВОЗ также выразила благодарность России от лица организации – за поддержку в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщалось, за минувшие сутки в России еще 3 тысячи 388 человек заразились коронавирусом. По данным Оперативного штаба, всего диагноз COVID-19 подтвердился у 24 тысяч 490 человек. Выздоровели 1986 пациентов.

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