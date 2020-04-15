Видео задержания украинских разведчиков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ пресекла работу агентов на полуострове

ФСБ пресекла деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины на территории Крыма. Украинские разведчики готовили теракты на объектах критической социальной и военной инфраструктуры и собирали сведения, содержащие гостайну.

Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ, агентурная группа была завербована начальником подразделения украинской военной разведки в Херсоне, полковником Олегом Ахмедовым.

В состав также входили военнослужащая Вооруженных Сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

В отношении разведчиков возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. ТВЦ.RU публикует видео задержания украинских разведчиков.

"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

Фигурантом дела также является россиянин, который по заданию Ахмедова оборудовал в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он тайно доставил с Украины.

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