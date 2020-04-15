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Хозяйку салона красоты оштрафовали за нарушение карантина

16:11
  • среда
  • 15 апреля 2020

Это первый случай в Москве

В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за работу в период самоизоляции.
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Индивидуальный предприниматель Дарья Молокина, несмотря на указ мэра Москвы о временном закрытии салонов красоты из-за коронавируса, продолжила оказывать услуги макияжа и маникюра, пишет "Газета.Ru".

Суд признал девушку виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил ей штраф в 50 тысяч рублей. К слову, на заседание суда Молокина не явилась. уточняет ТАСС.

Ранее в понедельник за аналогичное правонарушение суд оштрафовал мужчину, который продавал продукты быстрого питания на перроне Савеловского вокзала.  

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