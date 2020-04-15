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Шнуров пошутил о заражении COVID-19

16:17
  • среда
  • 15 апреля 2020

Музыкант пообещал выступить с официальным заявлением в случае, если он действительно заболеет

Музыкант Сергей Шнуров пошутил о заболевании коронавирусом. Ранее он заявил об этом во время прямого эфира в инстаграме футболиста Александра Кержакова.

Лидер группы "Ленинград" попросил спортсмена не приезжать к нему на дачу в Петербурге, так как он заразился коронавирусом. "Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал Шнуров.

После Шнуров опроверг, что он болен. Его слова привел официальный представитель в беседе с "Интерфаксом".

"Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире инстаграма. Если я заболею, непременно об этом сообщу", - сказал Шнуров.

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