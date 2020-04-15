Путин: малому и среднему бизнесу окажут безвозмездную помощь

Выплаты начнутся с 18 мая

Малые и средние компании пострадавших от коронавируса отраслей получат помощь от государства. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством. В перечень компаний должны быть включены и те, кто торгует непродовольственными товарами. Президент отметил, что у них сейчас тоже немало проблем.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно прямую безвозмездную помощь со стороны государства. Эти средства можно направить на выплату зарплат. Объем помощи для каждой конкретной компании будем рассчитывать из ее численности по состоянию на 1 апреля, исходя из 12130 рублей на одного сотрудника", - сказал президент.

Путин добавил, что компании для получения помощи государства должны максимально сохранить численность сотрудников — не меньше 90% по состоянию на 1 апреля.

Направить заявку можно будет онлайн уже 1 мая. Выплаты от государства за апрель начнут поступать уже с 18 мая.

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