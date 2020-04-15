Путин поручил расширить зарплатные кредиты

Вирус не должен задерживать зарплату
Несмотря на пандемию коронавируса, заработная плата работникам должна выплачиваться вовремя.
В связи с этим, президент России Владимир Путин распорядился, чтобы не менее 75% объема кредитов на выплату зарплаты должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка (ВЭБ), передает ТАСС.
"Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысит доступность кредитных ресурсов", - сказал Путин. Такую возможность нужно дать не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу, подчеркнул он в ходе совещания с правительством .
Глава государства также попросил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"