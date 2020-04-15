Путин распорядился направить регионам 200 млрд рублей помощи

Президент призвал глав субъектов гибко использовать эти деньги

Президент России Владимир Путин в среду перед началом совещания с членами правительства объявил о дополнительных мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В частности, глава государства считает необходимым направить 200 миллиардов рублей в регионы для устойчивости и обеспеченности бюджетов субъектов России.

"Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам, их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов федерации должны быть для этого необходимые ресурсы", - сказал президент.

Путин попросил глав регионов гибко использовать эти деньги. Например, направить средства на выплату пособий и зарплат бюджетникам, на помощь людям.

Видео: Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

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