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Проблем с доставкой продуктов в магазины "Дикси" в Москве нет

16:26
  • среда
  • 15 апреля 2020

Пропускной режим не повлиял на завоз продуктов

Проблем с доставкой продуктов в магазины торговой сети "Дикси" в Москве в связи с введением пропусков нет. Об этом сообщил главный исполнительный директор торговой сети Игорь Плетнев.

"Никаких проблем с доставкой товаров и продуктов в магазины сети в связи с введением пропусков не возникает. Все магазины вовремя снабжаются. Наоборот, дороги свободны, все водители получили пропуска, и они успевают совершить больше рейсов", - сказал он.

В компании уверены, что в ближайшее время проблем с доставкой продуктов в магазины не будет. Более того, скорость снабжения может увеличиться.

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